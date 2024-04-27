“ابحث عن اسمك” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر الكلمات التي تشتعل بها محركات البحث في العراق من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر برامج الدعم والمساعدة في العراق والتي يسعى لتوصيل الدعم لكل مستحقيه، ونظراً لأهمية برنامج دعم الرعاية الاجتماعية يشعر الكثير من المواطنين بالغضب والاستياء من تأخر موعد صرف الوجبة السابعة من الرعاية، حيث يترقبها الجميع لتساعدهم على المعيشة وشراء كافة مستلزماتهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة في العراق، واليوم سوف نقدم لكم أخر المستجدات التي طرأت على هذا الأمر وكيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن للجميع من المتقدمين للحصول على الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن اسماء المقبولين في الوجبة وتنزيل الكشوفات عبر الأجهزة الخاصة بالمستعلمين، وهذا من خلال بعض الخطوات البسيطة جداً والتي تتمثل في التالي:

التوجه المباشر إلى منصة مظلتي عبر شبكة الانترنت.

يتم التوجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

يتم تحديد المحافظة التي ينتمي لها المستعلم.

إدخال رقم الهوية للمواطن.

الضغط على كلمة استعلام.

على الفور ستظهر كشوفات بأسماء المشمولين في الوجبة.

يمكن تنزيل الكشوفات على جهازك من خلال الضغط على كلمة تنزيل.

ما هي الشروط الخاصة بالرعاية الاجتماعية

نوهت الوزارة على عدة شروط لابد من توافرها في الراغبين الحصول على وجبات الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط هي: