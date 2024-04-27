«ريلمي قلبت المنافسة»…هاتف ريلمي Realme P1…هاتف هينسيك نفسك!!

في الآونة الأخيرة قامت شركة ريلمي بالاعلان عن موبايل جديد يتميز بتوازن مثالي بين الأداء القوي والسعر المنافس، مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن الأداء العالي بتكلفة معقولة يتفوق هذا الهاتف بمواصفاته الفائقة على منافسيه في نفس الفئة السعرية، مما يضعه في موقع متقدم كخيار محترم في ساحة الهواتف الذكية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أهم مواصفات ومميزات هاتف Realme P1.

مواصفات هاتف ريلمي Realme P1

وفقا للمعلومات التي نشرتها موقع جي إس إم أرينا، يتوفر هاتف Realme P1 للشراء في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 18999 روبية، ما يعادل تقريبا 11 ألف جنيه مصري، للنسخة التي تحتوي على سعة تخزينية 8 + 256 جيجابايت. هاتف ريلمي الجديد Realme P1 يتميز بشاشة رائعة تعتمد تقنية AMOLED، وتأتي بمقاس 6.67 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة مذهلة تتميز الشاشة بدقة عالية FHD+ تبلغ 1080 × 2400 بكسل، مع دعم لمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يجعل التفاعل مع الهاتف سلسا وسريعا ولإضفاء المزيد من السحر، تصل ذروة سطوع الشاشة إلى 1200 شمعة في المتر المربع، مما يجعل العرض حادا وواضحا حتى في ضوء النهار الساطع. يتم تشغيل هاتف الجيل الأول من ريلمي، المعروف باسم Realme P1، بواسطة معالج من شركة ميدياتك يحمل الاسم Dimensity 7050. يتميز هذا المعالج بتقنية تصنيع تبلغ 6 نانومتر، مما يسهم في أداءه القوي وكفاءته العالية. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تتراوح بين 6 و 8 جيجابايت، مما يتيح للمستخدم تشغيل التطبيقات وتنفيذ المهام بسلاسة وسرعة.

مميزات هاتف ريلمي Realme P1