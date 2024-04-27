الشياكة والاناقة كلها فيه.. تعرف على مواصفات هاتف Realme C65 يجودة ممتازة ومقاوم للماء

تمكنت شركة ريلمي من تحقيق مكانة بارزة في عالم الصناعة بفضل تصنيعها لأجهزة الهواتف الذكية ذات الأداء المذهل والأسعار التنافسية غير المسبوقة في السوق، وآخر منتجاتها هو الهاتف Realme C65، منذ الكشف عنه أصبح هذا الهاتف زاد اهتمام العديد من الأشخاص، وسوف نقدم لكم الآن نظرة شاملة عن هذا الهاتف الاقتصادي الذي أصبح متوفرًا رسميًا في الأسواق العالمية.

مواصفات الهاتف

قام الكثير من الأشخاص الذين يفضلون الاهتمان بعالم الموبيلات الذكية في البحث على جميع وسائب التواصل عن المواصفات الفنية للجوال Realme C65 يمكن تلخيص هذه المواصفات في مقتطفات مختلفة مثل:

التصنيف: هاتف ذكي.

الاسم: Realme C65.

عدد بطاقات الاتصال: شريحتي SIM.

نوع البطاقة SIM: Nano SIM.

نوع الشاشة: IPS LCD.

حجم الشاشة: 1.1 بوصة.

سطوع الشاشة: 625 شمعة.

معدل التحديث: 90 هرتز.

المعالج: ميديا تك Helio G85.

نظام التشغيل: اندرويد 14.

ميزات الاتصال: دعم GPRS و Edge.

الذاكرة العشوائية: 6.8 جيجابايت.

السعة التخزينية: إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

عدد الكاميرات: اثنتان.

دقة الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

دقة الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل.

مميزات الهاتف

يوجد هناك العديد من الإمكانيات المتاحة في الهاتف Realme C65 التي يبحث عنها الكثير من الناس، حيث يتميز هذا الهاتف عن غيره في الفئة السعرية المماثلة بميزات عديدة، منها: