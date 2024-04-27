الامتحانات في هذا الموعد جهز نفسك.. مواعيد امتحانات نهاية السنة 2024 لصفوف الشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة

إذا كنت تريد معرفة مواعيد امتحانات نهاية السنة 2024 لصفوف الشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة تابع السطور المقبلة حيث ثير اهتمام الكثيرين، حيث يشهد مؤشر البحث جوجل ارتفاعًا في البحث عن هذا الموضوع خلال الساعات الأخيرة، في هذا التقرير، سنستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

مواعيد امتحانات نهاية السنة 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية

في 13 مارس 2024، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتعديل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني بيانًا يحدد جدول الامتحانات على النحو التالي:

بدء امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي يوم 4 مايو 2024، وتستمر حتى 23 مايو 2024.

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 وتستمر حتى 23 مايو 2024.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وتستمر حتى يوم 6 يونيو 2024.

بدء امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم السبت 22 يونيو 2024 للمواد المضافة للمجموع.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

مديرية التربية في محافظة القاهرة أعلنت عبر صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، تبدأ الامتحانات من 8 مايو وتستمر حتى 23 مايو 2024. وفيما يلي جدول المواعيد: