راتبك بزيادة 100,000 دينار..وزارة المالية تعلن بعد التعديل سلم رواتب المتقاعدين وكيفية الاستعلام عنها بالعراق 2024

لقد أعلنت وزارة المالية العراقية في الشهور الماضية بزيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بمقدار يساوي تقريباً 100,000 دينار عراقي وذلك أدى إلى رفع مستوى المعيشة والدخل الشهري للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات المستفيدين من راتب التقاعد في دولة العراق وقد تم تخصيص تلك الزيادة لمن هم أقل في الراتب حيث تشمل تلك الزيادة كل من كان راتبهم يساوي راتبهم مليون دينار عراقي أو أقل من هذا الراتب حيث أصبح الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين يساوي 500 ألف دينار عراقي لذلك سوف نوضح لكم سلم رواتب المتقاعدين العراقيين بالمقال.

ما هو سلم رواتب المتقاعدين العراقيين 2024

وضحت وزارة المالية العراقية بأن سلم رواتب المتقاعدين قد تم تعديله بعد الزيادة الأخيرة في العراق حيث أصبح هناك زيادة على الراتب بمقدار 100,000 دينار عراقي لمن هم أقل أو يساوي راتبهم مليون دينار عراقي لذلك سوف نوضح لكم سلم رواتب المتقاعدين العراقيين في الفترة الأخيرة كما يلي بالتفصيل:

راتب التقاعد لمن كان يتقاضى قبل الزيادة 400 ألف دينار عراقي أصبح راتبه 500 ألف دينار عراقي.

كما أصبح راتب التقاعد لمن كان 600 ألف دينار عراقي يساوي الآن بعد الزيادة 700 ألف دينار عراقي.

كما راتب التقاعد لمن كان يتقاضى 700 ألف دينار أصبح يحصل على 800 ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد لهذا الشهر 2024