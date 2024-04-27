“فرصة مش هتتكرر” .. إضافة المواليد الجدد في التموين وكيفية الإضافة تبعًا لوزير التموين 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة إضافة المواليد الجدد في التموين لمعرفة الشروط والطريقة التي يتم من خلالها إضافتهم عبر موقع التموين أو من خلال وزارة التموين، وبناء على ذلك صرح الدكتور على المصيلحي إن إضافة المواليد الجدد يكون لبعض الفئات التي تحصل على معاش تكافل وكرامة أو الأسر الأولى بالرعاية ومن هم أكثر احتياجًا يتم إضافتهم.

إضافة المواليد الجدد في التموين

يضاف المواليد الجدد لبطاقة التموين لمن هم يحصلون على الحد الأدنى للأجور والأسر الأكثر احتياجًا ومن يحصلون على معاش تكافل وكرامة، وفي الوقت الحالي يستفيد حوالي 61 مليون مواطن من بطاقات التموين من خلال صرف السلع التموينية عبر منافذ التموين، ويستفيد 71 مليون مواطن من الخبز، ولذلك فإن دعم الخبز قد وصل ل 9 مليار جنيه ليشمل ذلك العدد من المواطنين.

طرق إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

قامت وزارة التموين بتوفير رابط يتمكن المواطنين من خلاله من إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من أجل الحصول على الدعم التمويني، ومن يرغب في فصل أنفسهم من بطاقة التموين سواء للزواج أو الطلاق فقد تم فتح الباب للتقديم على تلك الخدمة، فهي واحدة من أكثر الخدمات التي يتم البحث عنها بشكل مكثف، كما يتم عمل بحث افضل غير المستحقين من بطاقات التموين، وهم المستحقين للحصول الى بطاقات التموين من أجل الحصول على الدعم من خلال الحصول على السلع التموينية.