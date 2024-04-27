“مفيش طفل مش بيحبها” .. تردد قناة طيور بيبي التحديث الأخير بأعلى جودة وإشارة على النايل سات

حازت قناة طيور بيبي على شعبية واسعة وأعجبت أعدادًا كبيرة من الآباء والأمهات، لاسيما بسبب عرضها مجموعة غزيرة من الأناشيد الدينية والتربوية التي تساهم في تنمية السلوكيات الايجابية لدى الأطفال وتحويلهم عن الممارسات الضارة، كما أنه لا يوجد منزل يضم أطفالًا حتى سن 15 عام في العالم العربي لا يتطلع أصحابه للبحث عن التردد الأحدث لقناة طيور الجنة لعام 2024 وفيما يلي، نقدم لكم التردد المحدث على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لضبط هذا التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد قناة طيور بيبي

انطلقت قناة طيور بيبي في العام 2012 وقد تأسست كإحدى القنوات الرائدة في ميدان قنوات الأطفال، وحظيت بشهرة واسعة مثلها مثل قناة طيور الجنة وقناة كراميش، تحرص القناة على تقديم مكتبة منتقاة من أروع أغاني الصغار، وتعمل إدارة القناة جاهدةً على إثراء تجربة المشاهدين، خصوصًا الأطفال وربات المنازل، بتحسين جودة البث من جودة العرض القياسية SD إلى جودة عالية HD، كما تم مؤخرًا نشر التردد الجديد للقناة الخاص بالأقمار الاصطناعية نايل سات وعرب سات.

تردد طيور بيبي على نايل سات

لتلقي الإشارة الحديثة لقناة طيور الجنة المخصصة للأطفال عبر قمر النايل سات، إليكم معلومات التردد الجديد كما يلي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح : ¾.

تردد طيور بيبي على عرب سات

يمكنكم أيضًا استقطاب إشارة قناة طيور الجنة للأطفال عبر القمر الصناعي العربي، وتفاصيل التردد هي كما يلي: