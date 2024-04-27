“موجودة في كل البيوت” .. تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباريات الدوري المصري 2024 بجودة عالية

شهدت الفترة الأخيرة ازدياداً في نسبة البحث من قبل السكان لمعرفة التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت، التي تعد من أهم وأرقى القنوات التي تقدم أروع المواجهات الرياضية، ومن المواجهات البارزة التي تبث على القناة لقاء الزمالك الذي يعرض اليوم، وسوف نستعرض في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

تردد أون تايم سبورت

نجحت قناة أون تايم سبورت في تغطية أبرز المنافسات الرياضية بجودة متميزة، ما ساهم في جذب جمهور غفير وبناء قاعدة عريضة من المعجبين، تعد هذه القناة واحدة من المحطات الرائدة في توفير النقل المباشر للأحداث الرياضية بصورة نقية ودون تأثر بالتشويش أو حاجة إلى تشفير، وذلك من خلال التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد اون تايم سبورت 2

إليكم التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت 2 الرياضية كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد أون تايم سبورت الرياضية

يمكنك تعديل وتهيئة تردد قناة أون تايم سبورت الخاصة بالرياضة من خلال مراعاة الإرشادات الآتية: